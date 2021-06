Tchad-congrès du MPS : le général Moussa Haroun Tirgo avertit la direction du parti

Moussa Haroun Tirgo, l’un des fondateurs du Mouvement patriotique du parti (MPS) s’offusque du fait qu’un congrès en vue de redynamiser ledit parti est convoqué sans consulter les fondateurs

Le gouverneur de la province du Logone occidental a exprimé son mécontentement dans une lettre d’information le lundi 07 juin 2021. « C’est avec grande stupéfaction que nous avons appris à travers un communiqué signé de votre 1ère adjointe Mme Madjidian Padje Ruth l’annonce d’un éminent congrès extraordinaire pour ‘’redynamiser le MPS », écrit Moussa Haroun Tirgo au S.G du Mouvement patriotique du salut.

Il regrette que l’initiative a été prise sans consulter les cofondateurs du MPS que sont Daoussa Deby, Moussa Haroun Tirgo, Gamani Mouktar, Ahmat Koussou Moursal, Hamid Guerdi Moko, colonel Djougoune Brahim entre autres. « « Nous, nous sommes battus becs et ongles pour asseoir le MPS. Et, prendre une décision sans nous aviser ou consulter, constitue un manque de respect à notre honneur et personnalité », souligne le général. Il rappelle également qu’ils ont été retirés du mouvement en 1991, après que le président fondateur Idriss Deby Itno ait constaté que les fonctions ne sont pas compatibles avec l’armée.

« Nous vous informons que plus jamais les choses ne se feront comme ce fut le cas par le passé. Nous sommes sidérés et frustrés par rapport à ce manque de considération à notre égard. Nous vous rappelons que le parti MPS n’est pas un héritage destiné à un groupe donné pour écarter les principaux pionniers », note-t-il

Le parti MPS, dans la logique des choses, n’a point besoin qu’on lui dise de consulter les pionniers de ce parti et y recueillir leurs points de vue pour son avenir. Mais comme le contraire se produit et en tout état de cause, nous vous rappelons que si cela continue, tenez-vous bien et préparez-vous à nous dédommager ».

Le général Moussa Haroun Tirgo est l’ancien chef d’état-major des forces patriotiques, commissaire à l’intérieur de la sécurité du MPS lors du congrès de Bamina et président du présidium du congrès de Bamina.

Cette note du général Moussa Haroun Tirgo est un avertissement et un appel au retour au meilleur sentiment. « Nous tiendrons pour seul responsable le SG du MPS et ses acolytes de tout ce qui adviendra », déclare l’ancien chef d’état-major des forces patriotes.