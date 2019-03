Tchad : le ministère des Finances et du Budget lance le budget citoyen 2019

Le ministère des Finances et du Budget, à travers la direction générale des services du budget, a procédé au lancement du budget citoyen 2019.

Le budget citoyen est le budget général de l’Etat expliqué de la plus simple manière. Le budget citoyen est un document qui présente en termes simple et clair le budget général de l’Etat. « Il explique comment les recettes de l’Etat sont collectées et dépensées. C’est un outil de promotion de la transparence financière ; il permet au citoyen et à la société civile de participer au processus budgétaire » a souligné le directeur général du budget, Idriss Mahamat Idriss Itno.

Le budget citoyen de 2019 chiffre les dépenses de l’Etat, hormis les dépenses d’amortissement de la dette publique, à 979,97 milliards de FCFA.

Lançant le budget citoyen 2019, le ministre des Finances et du Budget, Allali Mahamat Abakar, précise que la production et la diffusion du budget citoyen permettront au Tchad d’améliorer son classement en matière de transparence budgétaire.