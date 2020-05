Tchad : colère des lauréats de la promotion 2014 de l’ENASS

Depuis leur sortie de l’école, les diplômés de la promotion 2014 de l’Ecole Nationale des Agents Sanitaires Sociaux (ENASS) ne sont pas intégrés malgré le besoin de la main d’œuvre sanitaire

Compte tenu de la non-prise en charge par l’instance de tutelle de leurs dossiers lors du dernier recrutement, les lauréats de la promotion 2014 s’indignent. Ils accusent le gouvernement de faire une intégration sélective des dossiers à la fonction publique. Les dossiers de ces derniers n’ont pas été pris en compte lors du dernier recrutement visant à assouplir la tâche du personnel de santé engagé dans la lutte contre la pandémie du covid-19. Des diplômés venus après eux ont été retenus, or lors des démarches, on leur aurait fait savoir au ministère de la fonction publique que leur situation sera régularisée avant tout le reste à la fonction publique.

Aucun d’eux n’a été retenu dans la vague des lauréats des écoles de formation en santé pour renforcer l’effectif du personnel soignant. D’après eux, l’intégration a été faite de manière sélective, car leurs dossiers ont été ignorés. Offusqués et indignés, ils se sont rendus de nouveau à l’école et au ministère de la fonction publique pour s’assurer que leurs dossiers s’y trouvent réellement.

D’après le témoignage de l’une des membres de la promotion 2014 Ronel Eveline, le traitement à eux infligé par le gouvernement est anormal. Elle explique que ses promotionnaires et elle, au vue de toutes les tracasseries veulent savoir s’ils ont réellement été formés ou non, si oui pourquoi tout ce retard. Elle regrette que malgré toutes les démarches entreprises Ils sont écartés. Lors de leur dernière descente, on leur a fait savoir qu’ils ne peuvent être reçus en raison des mesures préventives liées à la pandémie de la Covid-19.