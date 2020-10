Tchad : Chérif Mahamat Zène prend contact avec la nouvelle équipe de l’ONAMA

Le ministre de la communication s’est entretenu ce 27 octobre 2020 avec les nouveaux dirigeants de l’Office nationale des médias audiovisuels (ONAMA) à la Radio nationale tchadienne

C’est la première rencontre officielle entre le ministre de tutelle avec les nouveaux patrons de l’Office nationale des médias audiovisuels (ONAMA). Les échanges étaient articulés entre autres sur la révision des grilles des programmes de l’institution, la gestion rationnelle des ressources et l’inauguration du nouveau siège de l’office qui est un impératif non négociable. Le ministre appelle à l’application des actions immédiates.

Le ministre de la Communication, regrette que, l’Etat tchadien a injecté beaucoup d’argent dans les médias audiovisuels, malheureusement les prestations ne sont toujours pas à la hauteur des attentes du public et des plus hautes autorités du pays. Néanmoins, il se dit rassuré de la vision qu’à la nouvelle équipe et indique par la même occasion que cette dernière peut compter sur son soutien total pour réussir sa mission.

Cette rencontre intervient une semaine après l’installation de Mahamat Hassan Borgou au poste de directeur général de l’ONAMA. Il avait été nommé par décret n°2125/PR/MC/2020.