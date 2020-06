Tchad : Cherif Mahamat Zen de tout cœur avec les manifestations anti-racistes aux Etats-Unis

Le ministre des affaires étrangères du Tchad a salué ce 4 juin la décision du procureur général charge de l’affaire George Floyd, l’afro américain mort asphyxié suite à la pression sur son coup par un policier

Le ministre des affaires étrangères indique dans son communiqué que le Tchad réaffirme sa ferme condamnation de toute violence, surtout celle à caractère raciste et salue la position du procureur général pour être revenu sur les charges. En effet George Floyd est un afro américain qui est mort suite d’asphyxie après qu’un policier blanc ait maintenu le genou sur son coup pendant plus de huit minutes. Les faits se sont passés le 25 mai dernier à Minneapolis aux Etats-Unis. Depuis lors, une vague de manifestations anti-raciste est né dans le pays. Le policier se nomme Dereck Chauvin, il a laissé la victime agonisé jusqu’à ce que mort survienne

Le policier qui s’est agenouillé sur le coup de George Floyd est désormais inculpé pour meurtre « non prémédité », alors qu’il était initialement reconnu pour « homicide volontaire ». Et les trois autres policiers pour complicité. Selon le membre du gouvernement, c’est un début de réponses aux réclamations légitimes des manifestants. Il salue les initiatives des autorités américaines visant à apaiser les tensions et à faire triompher la justice sur le racisme et les violences racisme