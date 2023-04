Tchad : changement du dispositif sécuritaire du Mayo-Kebbi Ouest

Le ministre de la Sécurité, Mahamat Charfadine Margui annonce le remplacement complet du dispositif sécuritaire de la province du Mayo Kebbi Ouest.

En présence du public, présent à la cérémonie d’installation du général Teguen Idibei Berde à ses fonctions de gouverneur de la province du Mayo-Kebbi Ouest, le ministre de la Sécurité a fait une forte déclaration à la place de l’Indépendance de Pala. Mahamat Charfadine Margui annonce le remplacement complet du dispositif sécuritaire de la circonscription.

Il fait savoir qu’il suivra dans les heures qui viennent l’installation de tous les responsables des dispositifs de sécurité. Commençant par la « gendarmerie, la délégation provinciale de la police, le commissariat central, la garde nationale et nomade, le groupement de la gendarmerie nationale, le sous groupement de la garde nationale et nomade et le secteur de la surveillance du territoire. »

« Toutes ces structures auront donc de nouveaux chefs que je superviserai personnellement. Cette situation doit cesser », informe le ministre en charge de la Sécurité.

Précisons que la province du Mayo-Kebbi Ouest est en proie à un important phénomène d’insécurité. Notamment les enlèvements contre rançons qui sévissent à tous les niveaux.