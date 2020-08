Tchad : « c’est difficile de contrôler Boko Haram » Idriss Deby Itno

D’après le chef d’Etat tchadien, Idriss Deby Itno, la secte islamiste Boko haram commettra beaucoup d’autres dégâts dans la province du Lac Tchad. Il a fait la déclaration sur les antennes de RFI au cours d’en entretien le 08 août 2020

« Ne vous étonnez pas, nous avons encore à faire avec Boko Haram pour longtemps », a indiqué le Maréchal du Tchad. Il a fait savoir que les incursions de Boko Haram vont continuer dans le bassin conventionnel du Lac Tchad. « Ces incursions sont faites par les enfants de la région, qui connaissent bien la circonscription », ajoute le numéro 1 tchadien. « Incursion de deux, trois à cinq personnes qui viennent faire du mal la nuit et retourne la nuit de l’autre côté de la frontière du Niger et du Nigeria, c’est difficile de contrôler cela », poursuit-il.

Idriss Deby n’a pas caché sa crainte bien que déterminer à en découdre avec la secte : « On a peur, puisqu’aujourd’hui on n’est pas arrivé à maitriser totalement Boko Haram, même si nous avons créé la Force multinationale mixte je suis désolé de dire que la force n’a pas suffisamment fait le travail pour nous permettre d’endiguer ce mal ». Pour Idriss Deby, arrêté le leader de Boko Haram n’est pas la priorité, mais nettoyer le territoire tchadien des terroristes et du terrorisme. « Mon objectif n’était pas d’arrêter une personne ou une personnalité quelconque de Boko Haram, mon objectif c’est de nettoyer sur le territoire tchadien de boko haram », note le Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno. « Mais il faut bien mettre en évidence que Boko haram aura encore des beaux jours devant nous et fera encore beaucoup de débats », conclut-il