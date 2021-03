Tchad : certains parlementaires apportent leur soutien au chef de l’Etat

Le chef de l’Etat tchadien, Idriss Deby Itno a reçu en audience, ce 03 mars 2021, le président de l’Assemblée nationale, Haroun Kabadi, accompagné de quelques présidents de groupes parlementaires

Ces élus sont allés manifester leur soutien au Maréchal, suites aux ‘’évènements insurrectionnelles » du 28 février 2021 au domicile de l’opposant Yaya Dillo. Le président de l’Assemblée national a noté qu’ils manifestent leur attachement à l’ordre constitutionnel et à la bonne marche des ‘’institutions républicaines’’. Il note que : « Le Tchad, une fois de plus, a déploré la mort de ses fils et filles au cours des évènements insurrectionnels prémédités, organisés et orchestrés par un groupe des forces négatives dirigé par le récidiviste Yaya Dillo. Des agents de l’Etat ont été froidement abattus lors d’une mission commandée par les autorités judiciaires, s’agissant d’une affaire purement judiciaire qui est transformée en une rébellion urbaine contre les institutions de la République de notre pays »

Les représentants de l’Assemblée nationale exhorte le président de la république au à : « veiller personnellement pour que les fauteurs de trouble soient traduits devant la justice et de prendre les mesures nécessaires et adéquates pour que le processus électoral engagé se déroule conformément aux lois de la République ».

Ces députés demandent au gouvernement de prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires afin de mener à terme une enquête relative aux dits évènements