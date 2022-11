En raison de la commémoration de la proclamation de la République du Tchad, ce lundi 28 novembre 2022 déclarée fériée et chômée.

La journée a été décrétée par le ministre de la Fonction publique et du Dialogue social, Abdoulaye Mbodou Mbami. « A l’occasion de l’Anniversaire de la Proclamation de la République et conformément à l’article 1er du décret N°413/PR/MFPTEM/97 du 30 septembre 1997, portant révision de la liste et régime des jours fériés et chômés, le Ministre de la Fonction Publique et du Dialogue Social a l’honneur de porter à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé que la journée du lundi 28 novembre 2022 est déclarée fériée et chômée sur l’ensemble du territoire national. »