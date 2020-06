Tchad : cap vers le développement de la ville d’Aouzou

En visite dans la ville d’Aouzou à l’extrême nord du Tchad, Mahamat Abali Salah a évoqué les questions de développement avec les responsables de la circonscription

Le ministre délégué à la défense, Mahamat Abali Salah a rencontré le 31 mai à Aouzou, les responsables administratifs, les chefs traditionnels et les associations féminines. Le ministre et ses hôtes ont débattu de la stratégie tendant à développer la ville d’Aouzou. Il a appelé les habitants de la circonscription à s’engager pour le développement de la ville. Le patron de la défense a également exhorté ces derniers au changement de mentalité et à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour lutter contre l’insécurité à la frontière entre la Lybie et le Tchad.

S’agissant du développement de la ville Aouzu, Mahamat Abali appelle la population de ladite ville à s’ouvrir aux autres agglomérations pour attirer les investisseurs.

Signalons que, cette rencontre intervient quelques jours après l’incendie qui a engendré d’énormes dégâts matériels dans la ville le 25 mai dernier. L’incident a réduit en cendres une bonne partie de la localité et emporté des milliers de palmiers. Des centaines de maisons ont été consumés et plusieurs têtes des bétails calcinés. Le marché central de la ville a brûlé avec plusieurs boutiques.

Au cours des échanges, avec le ministre, les associations féminines ont fait part des problèmes d’eau potable, le chômage des jeunes et le manque d’infrastructures sanitaires dans la ville. Il sied de noter que, Mahamat Abali Salah est le digne fils de la localité.