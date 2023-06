Tchad-Cameroun : Mahamat Idriss Deby remercie Paul Biya pour la médiation dans l’affaire Savannah

Une délégation tchadienne, conduite par le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence, Dr Gali Ngohté Gatta, a été reçue en audience au palais présidentiel à Yaoundé.

A la sortie d’audience, le 19 juin 2023, le secrétaire général de la présidence du Tchad a indiqué qu’il est porteur d’un message du président de transition adressé au président camerounais. Gali Ngohté Gatta a fait état des sincères remerciements de Mahamat Idriss Deby à Paul Biya pour le soutien apporté au Tchad dans le : « processus transactionnel de la gestion de son pétrole ». Au micro de la Crtv, télévision publique camerounaise, il déclare que, l’incident entre les deux pays est « définitivement clos ».

D’après le chef de délégation, le président camerounais a salué l’initiative du chef de l’Etat d’envoyer un émissaire pour entretenir des discussions de haut niveau. Il a réaffirmé l’engagement du Cameroun à soutenir la stabilité et le développement du Tchad, tout en exprimant son souhait de renforcer davantage les relations bilatérales.

« La rencontre entre les émissaires du chef de l’Etat et le président de la République du Cameroun marque un pas important dans la consolidation des relations entre les deux pays. Elle souligne surtout la volonté des deux dirigeants de travailler ensemble, partager des idées et trouver des solutions communes aux défis auxquels ils sont confrontés. La rencontre témoigne également de l’importance du dialogue diplomatique pour la résolution pacifique des différends et la promotion d’une coopération régionale agissante », rapporte la présidence du Tchad.

En guise de rappel, les deux pays ont récemment été confrontés à ce qui était qualifié de ‘’crise diplomatique’’, par certains observateurs. Accusant le Cameroun d’, « agissements inamicaux et contraires aux intérêts du Tchad posés par ses représentants dans les conseils d’administration de Cotco et Totco. », dans « la prétendue acquisition des actifs de l’ex-Esso par la nébuleuse Savannah Energy. », le Tchad avait rappelé son ambassadeur. Suite aux arrangements, le diplomate a repris fonction à Yaoundé.