Tchad-Cameroun : les deux personnes enlevées ont été libérés contre payement de rançon

Les deux chefs de familles enlevées dans la nuit du 06 au 07 juillet 2021 au Tchad ont été retrouvés et libérés le mardi 27 juillet 2021 au Cameroun après avoir payé une rançon

Il s’agit de Signabe Padeuh Emmanuel, et Liheunbo Ernest ils avaient été enlevés dans la nuit sous le regard impuissant de leurs familles respectives, dans le village Zavou, canton Lamé dans la province du Mayo Kebbi Ouest. Après leur kidnapping, ils ont été acheminés vers le Cameroun. Les ravisseurs ont traversé la frontière.

De retour en familles, les ex-otages dénoncent les conditions dans lesquelles ils étaient gardés. Les deux hommes ont été retenus captifs dans une forêt, torturés et surveillés par des hommes armés. Les victimes, Signabe Padeuh Emmanuel, et Liheunbo font savoir qu’il y’avait au total 14 otages dont 02 tchadiens et 12 camerounais.

Au lendemain de leur enlèvement, les populations de Lamé avaient indiqués que les deux personnes enlevées avaient beaucoup de réserves de maïs et d’autres denrées. C’est certainement ce qui a motivé les kidnappeurs.