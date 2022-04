Tchad-Cameroun : les dattes du festival massa, VISSIA BOURANGA sont connues

A travers un point de presse du lundi 04 mars 2022, le président de la commission générale du festival VISSIA BOURANGA a annoncé que la 8ème édition se déroulera du 11 au 16 avril prochain.

Les massa du Tchad et du Cameroun se retrouveront du 11 au 16 avril 2022, dans le cadre du festival international des Arts et de la culture qu’ils ont conjointement initié. A Bongor chef-lieu de la province de Mayo Kebbi Est. L’évènement qui est à sa huitième édition sera placé sous le thème : « Tokna Massana : Acquis et Perspectives ». Avec pour slogan, « Deux pays, un peuple, une culture ».

Le président de la commission générale du festival VISSIA BOURANGA, explique cette rencontre vise à : «promouvoir et valoriser l’identité du peuple Massa à travers son riche patrimoine culturel et artistique, transmettre et pérenniser ses pratiques culturelles et artistiques ancestrale à la génération future pour la culture de la paix et de la cohabitation pacifique au Tchad en général et dans la vallée du Logone en particulier ».

Le festival sera marqué par, la lutte traditionnelle, contes et légendes, devinette, compétitions sportives, élections miss Tokna Massana, soirée Gala.