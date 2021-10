Tchad : cambriolage au domicile du vice-président des Transformateurs

Le domicile de Dr Sitack Yombatina, vice-président des Transformateurs a été cambriolé le dimanche 24 octobre 2021. Deux ordinateurs ont été emportés et la maison saccagée.

Les faits se déroulent à Gassi, dans le 7ème arrondissement de la ville de N’Djamena. Le domicile privé du vice-président du parti Les Transformateurs, a été cambriolé. La scène se déroule alors que le Dr Sitack prend part au culte du dimanche. Les cambrioleurs auraient escaladé le mur de la maison par effraction. Ils ont par la suite forcé plusieurs portes dont celle de la chambre.

« Des ordinateurs portables et des vêtements ont été dérobés ». Les appareils ont été emportés avec leurs contenus. Les chambres du domicile ont été saccagées et des chambres saccagées et objets détruits.

Les militants de son parti regrettent qu’ : « après la perquisition sans dépôt de mandat au siège national emportant les preuves des bombes lacrymogènes tirées sur le siège par les forces de sécurité, c’est maintenant les domiciles des Leaders des Transformateurs qui sont visés avec une méthode digne de gangstérisme. La victime, Dr Sitack Yombatina, dénonce un acte de ‘’ voyoutisme et une malédiction’’.