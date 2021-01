Tchad : Biltine a reçu les clés de son Centre communautaire multimédia

Le Centre communautaire multimédia de Biltine, dans la province du Wadi Fira a été inauguré le 27 janvier 2021 par le ministre des Postes et de l’Economie numérique, Dr Idriss Saleh Bachar

Le montant de la construction et l’équipement de cette structure est estimé à 386 396 957 FCFA. Elle a été réalisée par l’Agence de développement des technologies de l’information et de la communication (ADETIC). Le centre est doté d’une salle informatique équipée, d’un cybercafé outillé de Desktops et d’une salle de réunion d’environ 120 places. Ceci pour accompagner les jeunes dans le cadre des recherches, de la culture et dans le développement et la création des applications.

Le Centre communautaire multimédia a été construit à Biltine, chef-lieu de la province du Wadi Fira, dans l’intention de réduire la fracture numérique, créer des emplois directs et indirects en faveur des jeunes de la circonscription, l’ouverture au monde technologique et le développement de l’économie numérique. Il vise également à interconnecter les provinces du pays via le numérique.

Ce centre prévoit aussi l’autonomisation des personnes qui souffrent d’handicaps physiques. Des ateliers de recharge de batteries, de réparation des téléphones et des cabines téléphoniques sont prévus.

Le directeur général adjoint de l’ADETIC, Nair Abakar explique que ce télé centre va contribuer essentiellement à réduire la fracture numérique dans les régions, tout en offrant des emplois directs et indirects aux jeunes, à travers le développement de l’économie numérique.