Tchad : bientôt l’ouverture de deux écoles doctorales

L’annonce a été faite par le ministre de l’Enseignement supérieur, David Houdeingar, ce mercredi 25 septembre au cours d’une réunion.

L’ouverture de ces écoles doctorales permet d’offrir une occasion aux jeunes étudiants qui aspirent à soutenir une thèse de doctorats dans leur propre pays. Ces écoles doctorales sont entre autres l’école doctorale en lettre et sciences humaine et l’école doctorale en sciences technique et environnement.

« Je rappelle que les deux écoles doctorales dont est célébré avec faste le lancement des activités, sont communes à toutes leurs institutions d’enseignement de recherche », a indiqué le président du comité d’organisation, Mahamat Borgo.

Il est important de rappeler que les écoles doctorales ont été créées depuis 2015, mais à cause des tensions budgétaires, le projet n’a pas pu être concrétisé.