Le président du Parti pour le rassemblement et l’équité du Tchad (PRET), Bebzouné Bongoro Théophile a été désigné ce 09 février 2021 pour porter la candidature de la coalition des partis politiques d’opposition

Dans son allocution, le candidat unique de ‘’l’opposition démocratique’’, Bebzouné Bongoro Théophile déclare : « Nous n’allons pas à ces élections comme on va aux jeux olympiques, nous allons avec l’espoir de gagner et nous gagnerons tout simplement parce que, je ne suis plus dans un parti qui s’appelle PRET, mais je suis le candidat d’une coalition qui reste ouverte ». Quant aux autres partis qui tardent à rejoindre ‘’l’alliance victoire’’, le porte-voix indique : « les méthodes il ne manquera pour pouvoir les convaincre pour qu’ils rentrent dans les rangs ».

« Vous êtes témoins aujourd’hui d’un combat qui est finissant », note-t-il en précisant que le vote du 11 avril 2021 doit respecter la volonté des populations. « Nous voulons que la transmission du pouvoir se fasse de manière démocratique, par les urnes. Nous avons un seul devoir, rassembler nos militants pour contrôler le vote. Parce que tant que nous ne contrôlons pas nos votes, tout le travail n’aura servi à rien Le vote doit respecter la volonté des populations », souligne-t-il.

L’alliance victoire fait savoir qu’elle ne souhaite pas que : « le sang d’un tchadien coule ». Elle s’oppose aux casses et espère une élection libre, ouverte, transparente et loyale.

Précisons que l’Alliance victoire est l’union de 15 partis politiques. Ces partis veulent maximiser les chances pour affronter le candidat du MPS.