Tchad : baccalauréat 2020, le coup d’envoi est donné

Les épreuves écrites du baccalauréat, session d’août 2020 ont débuté ce lundi 17 août 2020 sur tout l’étendue du territoire national. Le signal a été donné par les ministres de l’Education et de l’enseignement supérieur

Le ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma et son collègue de l’Enseignement supérieur, David Houdeingar ont pris part au lancement des épreuves écrites du baccalauréat, session d’août 2020 à Koundoul.

Compte tenu de la situation sanitaire, imposée par la pandémie de la covid-19, le calendrier baccalauréat a connu des modifications. Le nombre de candidat par salle a été réduit, l’alternance des jours de composition avec deux épreuves par jours et l’annulation des épreuves d’éducation physique et sportive (EPS). Des dispositifs de lavage de mains sont installés dans les différents centres d’examen, l’accent est également mis sur le port de masque et la distanciation sociale

La mise en salle d’examen est conditionnée par la présentions des pièces d’identités, carte biométrique pour les uns et CNI pour les autres. 87.500 candidats, dont plus de 60% de la série A4 affrontent les épreuves sur l’ensemble du territoire national.