Tchad-bac2022 : la correction des épreuves démarre à N’Djamena

L’Office nationale des examens et concours (ONECS) a mobilisé plus de 3000 enseignants de l’ensemble du pays pour participer à la correction des épreuves du baccalauréat à N’Djamena.

Après la phase écrite et pratique du baccalauréat, session de juin 2022, l’on enchaine avec la correction des épreuves. Ce lundi 27 juin 2022, les opérations de correction des copies de la première série ont débuté à N’Djamena, capitale du pays. Quatre centres sont retenus pour la circonstance.

Notamment le lycée Maarif qui regorge la commission Arabe, Anglais et Histoire et Géographie. Au lycée Ibnou Cina, c’est la commission mathématique, Sciences de la vie et de la Terre (SVT), Physique-Chimie (PC) et les séries techniques. Les dernières commissions, à savoir, Philosophie et Français sont orientés vers les lycées Collège Evangélique et Sacré-Cœur. La fin des corrections et vérifications est attendue dans un délai d’une semaine (du 27 juin au 2 juillet).

En rappel, les épreuves écrites et pratiques de la première série du baccalauréat, session de juin 2022 se sont déroulées du 20 au 25 juin 2022. 97 915 candidats ont affronté les épreuves sur l’ensemble du territoire national.