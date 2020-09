Le siège de l’Office nationale des examens et concours du supérieur (ONECS) a connu ce 4 septembre, la visite du secrétaire général à la présidence et du directeur de cabinet du Maréchal. Ces deux personnalités sont allées prendre le pool de la phase des relevés des épreuves écrites du bac 2020

Bac 2020: Le Ministre d’Etat, Ministre Secrétaire Général de la Présidence, Kalzeubé Payimi Deubet, accompagné du Directeur de Cabinet Civil du Maréchal du Tchad, M. Aziz Mahamat Saleh, est allé ce matin, à l’Office national des examens et concours du supérieur (ONECS) pour s’enquérir de la phase relevés de notes des épreuves écrites du baccalauréat, session d’août 2020. Dans une interview, Kalzeubé Payimi Deubet a fait plusieurs annonces

KALZEUBE PAYIMI DEUBET : « Nous avons fait le déplacement de l’Office national des examens et concours du supérieur (ONECS) sur instruction personnelle du Maréchal du Tchad. Cette année, vous savez aussi que les examens d’une manière générale se sont déroulés dans des conditions particulièrement très difficiles. N’eut été les engagements fermes et les instructions fermes du Maréchal du Tchad et la ténacité des ministères en charge de l’organisation des examens, on ne serait pas à ce niveau cette année. Je note que cela s’est passé dans de très bonnes conditions. Nous sommes venus ici, pour encourager et féliciter au nom du Maréchal du Tchad, toute l’équipe d’organisation du ministère de l’Enseignement supérieur et de l’éducation nationale. Cela honore la République. Toutes mes félicitations et encouragements au nom du Maréchal du Tchad.

Les années passées ont été émaillées de problème en ce qui concerne le versement des primes des examens et concours. Cette année, les instructions ont été données. Le décaissement d’une partie a été fait, il reste un reliquat. N’eut été le problème technique que la BEAC rencontre en ce moment, le reliquat allait être payé. En venant, je me suis renseigné auprès du Trésorier payeur général, il a été ordonné que dès que la situation de la BEAC est réglée, le paiement se fera également.

Pas plus tard qu’hier, le Maréchal du Tchad a autorisé le décaissement de 45 millions de F CFA pour l’organisation de la Journée mondiale des enseignants. En ce qui concerne la plateforme des syndicats du secteur de l’éducation, le Maréchal du Tchad a ordonné le décaissement de 160 millions de F CFA d’ici le début de la semaine au titre de la subvention de tous les syndicats. En ce qui concerne les œuvres universitaires, nous n’avons pas d’arriérés de salaires. Le cas des contractuels de l’enseignement supérieur reversés à la solde a été décanté par le Maréchal hier.

Il a été signé également un marché pour la réparation des bus et un autre en cours relatif à l’acquisition de nouveaux bus. Au niveau de l’Université, le ministre me l’a confirmé hier, il y a eu de bonnes dispositions qui ont été prises pour faire des aménagements au niveau de la restauration à l’Université.

Du côté du gouvernement, je crois que toutes les dispositions ont été prises, pour non seulement que l’année se termine dans les bonnes conditions mais aussi que l’année nouvelle démarre dans les meilleures conditions.

Source: présidence de la république

