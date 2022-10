Tchad : Aziz Mahamat Saleh s’installe au ministère de la Communication

Le nouveau ministre de la Communication, Aziz Mahamat Saleh a pris fonction le 17 octobre 2022. La passation de charges s’est tenue au siège de l’ONAMA.

Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement sortant, Abderaman Koulamallah remet les clés du département à Aziz Mahamat Saleh. La cérémonie de passation de charges s’est déroulée en présence du ministre Secrétaire général du gouvernement, de la Promotion du Bilinguisme dans l’Administration, Chargé des Relations avec les Grandes Institutions de la République, Haliki Choua Mahamat.

Abderaman Koulamallah, dans son discours de circonstance assure qu’il s’en va avec le sentiment du devoir accompli. Il fait ses avoeux à ses désormais anciens collaborateurs.

Le ministre entrant au département de la Communication, et porte-parole du Gouvernement, Aziz Mahamat Saleh, dit mesurer l’ampleur de la tâche qui l’attend et compte sur l’ensemble du personnel du ministère et des organismes sous tutelle pour relever les défis qu’ impose la deuxième phase de la transition.

Il est important de préciser que le nouveau patron de la communication Aziz Mahamat Saleh a plusieurs fois occupé des hautes fonctions. Il a respectivement été ministre de la Santé publique et directeur du Cabinet civil de la présidence.