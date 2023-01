Tchad : Aziz Mahamat Saleh relance la construction du siège de l’ATPE

Le ministre de la Communication, Aziz Mahamat Saleh, a annoncé ce mercredi 18 janvier 2023, la reprise des chantiers de construction des sièges de son département et de l’ATPE.

C’était au cours d’une rencontre avec les responsables des entreprises en charge de la construction du siège du ministère et de l’ATPE, respectivement DEHLI et SOTOCOD. Les échanges se sont déroulés en présence de l’Inspection générale dudit ministère, des directeurs généraux et techniques.

« Démarrés en août 2014, les travaux du siège du ministère ont été exécutés à 80% ». S’agissant du siège de l’ATPE, les travaux de construction ont débuté le 16 octobre 2016 avant d’être arrêtés en 2016. Repris le 05 novembre 2020 puis arrêtés à nouveau, les travaux d’exécution dudit siège sont estimés à 70%.

Selon le ministre, les dispositions nécessaires seront prises pour la relance des deux chantiers.