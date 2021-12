Tchad : augmentation effective du salaire et des avantages des militaires

Le président du Conseil militaire de transition a signé un décret qui fixe augmentation et avantages sociaux des militaires des forces de défense et de sécurité. Les soldes indiciaires et autres avantages augmentent varient en fonction du grade et l’ancienneté.

Les forces de défense et de sécurité du Tchad bénéficient d’une augmentation de salaire. Ceci concerne toute l’armée, forces spéciales, l’armée de l’air ou tout autre division. Cette revalorisation fait suite au projet de grille salariale pour les forces de défense et de sécurité, présenté au président du CMT. Le document a été rédigé par ministre délégué à la présidence chargé de la Défense nationale, des Anciens combattants et Victimes de guerre. Ledit projet est séquencé en trois scénarios.

D’après le document, les soldes des soldats de 2ème classe vont de 50.000 Fcfa à 80.000 Fcfa, 90.000 Fcfa ou 110.000 Fcfa. Dans le projet, le scenario n°1 prévoit que la solde brute du soldat de 2ème classe passe à 110.000 Fcfa.

Le scenario n°2 réduit le salaire brut du soldat de 2ème classe à 90 000 Fcfa. Ici, le salaire du soldat sera de 77 205 Fcfa au lieu de 50.000 Fcfa. Le scénario 3, suggère 70 000 Fcfa comme salaire brut du soldat de 2ème classe.

Ce projet a été validé par le président du Conseil Militaire de transition, Mahamat Idriss Deby.