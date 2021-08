Tchad : au Moyen Chari un projet d’assistance gratuite des victimes des VCB mis en place

Pour faciliter l’accès équitable de tout citoyen à la justice et à la protection, Les avocats des provinces du Moyen Chari et du Mandoul s’engagent à assistance gratuitement les victimes des violences basées sur le genre.

Dans le cadre de ce projet, les avocats ont lancé leurs d’assistance juridique et judiciaire gratuite aux détenus et victimes des violences basées sur le genre (VBG), le mardi 10 juillet 2021. Dans son allocution, le président du Conseil de l’Ordre des Avocats du Tchad, Me Ndjéradi Laguerre Dionro a laissé entendre que le projet: « a bénéficié de l’appui financier et technique du Programme des Nations Unies pour le Développement, (PNUD), dans le cadre du renforcement des institutions de la Chaîne Pénale au Tchad ». Pour le bâtonnier, même les personnes vulnérables ont droit à une justice équitable. D’où, cette activité essentiellement, sur les violences basées sur le genre pour faciliter les difficultés des victimes.

Pour sa part, le secrétaire général des Jeunes Avocats du Tchad Me Madji Laouro Lucas, fait savoir que l’activité permet de faciliter l’accès équitable de tout citoyen, à la justice et à la protection des droits des personnes vulnérables. Il ajoute que : « ce projet s’intensifie, plus au profit des détenus victimes de ces violences basées sur le genre, dans le ressors de la cour d’Appel de Sarh. » Toutes les personnes directement liées sont appelés à se mobiliser pour la réussite dudit programme. Il s’agit entre autres des services pénitenciers, les organisations de la société civile, et les officiers de la police judiciaire (OPJ),