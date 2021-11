Tchad : au moins deux blessés dans les manifestations des étudiants à Abéché

Les étudiants de l’université Adam Bakar d’ Abéché (UNABA), ont manifesté dans la matinée du 17 novembre 2021. Ils réclament la reprise des cours.

Depuis quelques jours, les enseignants et chercheurs de de la section SYNECS l’université d’Abéché demandent le départ du président de l’institution. Car pour eux, il représente le seul obstacle à l’application de leurs revendications. Ils ont d’ailleurs exigé un audit et décrété une grève sèche et illimitée.

Ce jour, plusieurs étudiants ont manifesté pour réclamer la reprise de cours. La police est intervenue pour disperser les manifestants qui ont pris d’assaut l’université. Pendant la dispersion, deux manifestants ont été blessé, dont un cas grave, renseigne une source présente sur les lieux. Certains étudiants ont également été arrêtés au cours de cette manifestation. On cite entre autres, le coordinateur de l’UNET section UNABA arrêté avec 10 autres étudiants.

Avec cette situation, désormais deux points de revendications sont en cours à l’UNABA. Les enseignants demandent le départ du président de l’université et un audit. Les étudiants quant à eux réclament la libération de leurs camarades arrêtés pendant la manifestation et la reprise imminente des cours.