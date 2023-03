Tchad : au moins 400 rebelles impliqués dans la mort d’Idriss Deby condamnés à vie

Ils sont condamnés pour actes de terrorisme, mercenariat, enrôlement d’enfants dans l’armée, atteinte à la sécurité du territoire national et atteinte à la vie du chef de l’État par la justice.

Près de deux ans après la mort de l’ancien président tchadien, Idriss Deby Itno au front, la chambre criminelle de la Cour d’appel de N’Djamena donne son verdict contre les rebelles du Front pour l’alternance et la concorde au Tchad FACT, impliqués dans les affrontements.

Parmi les 440 accusés présents au procès, 24 sont acquittés, six autres -absents au du procès, dont le leader du FACT, Mahamat Mahdi Ali, ont été condamnés par contumace à la peine d’emprisonnement à vie. Les autres accusés ont été condamnés à la même peine, soit la réclusion criminelle à perpétuité. Ils sont sommés de payer 20 milliards des Francs CFA de dommages et intérêts à l’État et un milliard aux ayants droits du défunt Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno.

Ces éléments du FACT ont été arrêtés et fait prisonniers à l’issue des affrontements d’avril 2021. Confrontation à la suite de laquelle, l’ancien président avait succombé de ses blessures.