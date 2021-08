Le village Haradjah, dans la province du Hadjer Lamis a été le théatre d’un violent affrontement sanglant le samedi 07 août 2021. Au moins 22 personnes sont mortes et une vingtaine de blessés

Le conflit opposant les agriculteurs aux éleveurs fait de nouveau couler du sang. Le week-end dernier plus de vingt habitants du village Haradjah, dans le canton Moyto situé dans le département de Ngoura, province du Hadjer Lamis, sont morts dans un conflit intercommunautaire, plusieurs blessés ont également été enregistrés. Le conflit oppose les Boulala, des cultivateurs sédentaires, aux Arabes, des éleveurs nomades» dans le village de Zohana, a déclaré à l’AFP Amina Kodjiana, gouverneure de la province de Hadjer-Lamis, dans le centre du Tchad.

Tout est parti des discussions sur un terrain agricole avant de dégénérer. Les agriculteurs font savoir que la propriété leur appartient et permet de faire des travaux champêtres. Les éleveurs quant à veulent s’accaparer cette portion de terre, pour en faire un lieu de pâturage et de parcage pour bétail.

Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Souleyman Abakar Adam, le ministre de l’Administration du territoire accompagnés de deux autres ministres sont arrivés sur le site des affrontements pour prendre le pool de la situation. Après une rencontre avec les belligérants, une équipe de force de sécurité a été mise en place, sécuriser la zone et veiller sur les populations. Quelques présumés instigateurs ont d’ores et déjà été arrêtés.