Tchad : au FISCA, le cheval du président Idriss Deby remporte la course hippique

Au total, 20 chevaux ont concouru sur une piste équestre d’une distance de 10 km. Par coïncidence, le cheval arrivé en première position est celui du chef de l’Etat.

E effet, son dresseur, Issa Youssouf, a reçu un prix de 3 millions de FCFA qui lui a été remis par le chef de l’Etat. Le 2ème est le cavalier Bahar Abdallah Hachim, qui a reçu un chèque de 1.500 000F CFA et le 3ème chevalier, Adam Abdraman a reçu une somme de un million.

Ainsi, tous les dix premiers ont été primés et les dix autres ont reçu aussi des primes de consolation. Cette séance de course est accompagnée par des démonstrations de danses devant le chef de l’Etat et les invités de marque venus pour la circonstance.

Aussitôt fini, les officiels et le public se sont embarqués chacun dans son véhicule pour regagner la ville en un seul convoi laissant derrière une poussière similaire à celle des chevaux.