Tchad-athlétisme : la 1ère édition du Cross country a été lancée

La ligue d’athlétisme de la commune de N’Djamena a démarré le 23 août la 1ère édition du Cross Country, une course spéciale à laquelle ont participé 190 athlètes tchadiens. Elle s’est étendue sur 8 km en partant du rond-point double voie.

L’organisation de cette spéciale course à travers la ville de N’Djamena marque l’ouverture de la saison sportive de la ligue d’athlétisme. Le président de ligue d’athlétisme de N’Djamena, Ahmat Mahamat Guémé fait savoir qu’elle a pour objectif de mettre en jambes les athlètes de la commune. « Aujourd’hui tout est à refaire, faire un plaidoyer à l’endroit du ministre de la jeunesse et des sports pour la mise sur pied d’un comité de normalisation afin de dresser au plus vite cette situation qui perdure », indique le président de la ligue. Il ajoute que cela : « évitera sans doute à notre pays de manquer les compétitions internationales qui se pointent à l’horizon ».

Pour cette première édition, chez les hommes c’est le coureur tchadien, Mahamat Ali Hissein qui est arrivé en premier avec un record 25 min 23 secondes. En deuxième position vient, Abdoulaye Alhadji avec une performance de 26min 41 sec. Le 3e est Mbainaissem Norbert avec 28 min 42s

Chez les dames, la vice-championne de marathon 42 km, Honorine Ndjelaou est arrivée en première avec 31 min 20 s, suivie de Fraida 32 min 18 s, Madjikoutou de Sarh vient en 3e avec 32 min 54 s.