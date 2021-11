Tchad : arrêt de cours par les enseignants de l’université de Moundou

Les enseignants-chercheurs de l’université de Moundou ont entamé une grève le 12 novembre 2021. Ils déplorent le manque de volonté du gouvernement à répondre à leurs revendications.

Le préavis de grève lancé par les enseignants de l’université de Moundou a expiré. Ces universitaires décident dès lors d’observer une grève pour lancer un signal fort et se faire entendre. Les enseignants, dans leur note, regrettent que, malgré leur volonté à poursuivre les activités académiques, les responsables de l’institution brillent par le silence.

Tchad : à Moundou les enseignants et chercheurs entendent grever

Ils revendiquent entre autres, le payement des heures supplémentaires des années 2016 et 2017, 2018 et 2019 ; 2019 et 2020. Ils réclament également le payement des frais du jury des années 2010 et 2020. Sans perdre de vue, le rétablissement d’internet.

Les enseignants de l’université Adoum Barka d’Abéché sont également entrés en grève pour exiger le départ du président de ladite université.

