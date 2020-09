Me Doumra Manace, avocat de Djerassem Le Bemadjiel, ancien ministre du pétrole dit que son client fait face à un dossier politique. C’était au cours d’une communication faite ce 3 septembre

L’ancien membre du gouvernement a été interpellé le 2 septembre, auditionné et mis en détention à la coordination de la police judiciaire en violation des textes, souligne son avocat. Il informe qu’aucune convocation n’a été notifiée à son client. L’homme de droit explique que le dossier est « creux », aucun élément n’est justifié. L’intention est de casser l’ancien ministre, regrette l’homme de droit

Neuf chefs d’accusation sont retenus. Notamment, détournement de deniers publics, utilisation illicite des biens de l’État, corruption, atteinte à la fortune publique, abus de fonction et de confiance, enrichissement illicite, complicité de détournements de deniers publics et entrave au bon fonctionnement de la justice. L’avocat ajoute qu’on reproche à Djerassem Le Bemadjiel d’avoir fait perdre au pays le montant de 36 millions de dollars américains lors d’une négociation avec une entreprise pétrolière étrangère. C’est alors que le conseil déplore un « règlement de compte politique » orchestré par une : « mamelle qui n’a pas pu sucer le faux contrat de pétrole ». Les commanditaires seraient en colère et sont venus « traquer ».

L’avocat déclare que son client a abandonné un poste dans lequel il était bien rémunéré à l’étranger pour apporter son expertise au Tchad avec le minable salaire de ministre. Les revenus mensuels de Djerassem Le Bemadjiel étaient estimé à près de 15 millions note l’avocat. Il est seul ministre du pétrole qui a fait entrer l’argent dans les caisses du trésor public, poursuit-il.

