Tchad : après une visite inopinée, le ministre de la Santé constaté que jusqu’à 8h les bureaux sont fermés

Le ministre de la Santé publique a effectué une visite inopinée ce 6 janvier 2022 la direction des ressources humaines et de la formation. La rencontre fait suite à une réunion tenue la veille avec le personnel.

La visite inopinée visait à se rse rendre compte de l’effectivité du fonctionnement de la direction des ressources humaines et de la formation. Le ministre a choisi le jour du renseignement pour effectuer cette visite. Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a fait le tour des différents bureaux. La plus part des bureaux sont hermétiquement fermés. Quelques rares chefs de services sont présents.

Le ministre a trouvé anormal qu’à 08heures certains bureaux sont encore fermés. Des instructions fermes ont été données aux responsables en charge de la direction des ressources humaines et de la formation pour faire respecter les horaires de travail, le délai dans le traitement des dossiers et d’instaurer un suivi rigoureux et régulier.