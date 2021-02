Tchad : après quelques semaines de grève, les fonctionnaires reprennent le travail

A l’issue d’une concertation avec les leaders religieux, la Plateforme syndicale revendicative a décidé, le 06 février dernier, de mettre une trêve à la grève pour une période de trois semaines

Plus d’un mois après la grève générale et illimitée des fonctionnaires enclenchée le 11 janvier 2021, » la plateforme syndicale revendicative invite tous les travailleurs et travailleuses à reprendre le travail ».

Les syndicalistes font savoir que c’est par respect à la Plateforme interconfessionnelle qu’ils reprennent les activités. Toutefois, cette trêve se limite dans le temps. Ils accordent un délai maximum de travail de vingt-trois jours francs allant du samedi 06 au dimanche 28 février 2021. Pour permettre aux leaders religieux de parfaire la médiation entreprise avec le gouvernement.

La plateforme syndicale revendicative indique, qu’avec ses alliés, ils ont examiné le compte rendu des rencontres avec le gouvernement le 04 février et les 03 et 05 février avec les autorités religieuses. Ils ont été convaincu par les propositions de médiation faites par la plateforme interconfessionnelle, d’où, la levée à titre exceptionnel, et pour quelques semaines, le mot d’ordre de grève.

La grève des agents de la fonction publique entre dans le cadre de la revendication des avantages sociaux. Notamment, le payement des frais de transport des années 2017-2019 et le dégel des effets financiers des avancements et reclassements. Les usagers souhaitent que des mesures concrètes soient mises en place afin d’en finir avec cette grève qui freine le développement socio-économique et ralentit le bon déroulement des activités scolaires et académiques.