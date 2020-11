Tchad : appel au retour de l’opposition politico-militaire en exil

Au terme des travaux du deuxième Forum national inclusif du 1er novembre 2020, les participants ont émis le vœu de voir le retour au pays de l’opposition politique et militaire

« Nous, Participants, au deuxième Forum National Inclusif tenu du 29 Octobre au 1er Novembre 2020 à Ndjamena, au Palais du 15 janvier, lançons un appel solennel à nos frères et sœurs de l’Opposition extérieures de regagner la Mère Patrie en vue d’apporter leurs contributions à l’édification de la Nation tchadienne et à la consolidation des acquis démocratique dans notre pays »

La demande a été adressée au Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno par l’ensemble des participants au deuxième Forum national inclusif qui s’est déroulé du 29 octobre au 1er novembre. Ils expliquent que cette action entre dans le processus d’implémentation de la paix et de la stabilité exprimés par le peuple tchadien.

Cela va également dans la politique de la main tendue et d’ouverture du Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno, et la nécessité de mobiliser toutes les énergies et intelligentes pour le développement du Tchad. Les participants ont ajouté que cela va également dans le sens du renforcement progressif des acquis démocratiques et des libertés fondamentales.

Les participants souhaitent également qu’une attention particulière soit accordée aux veuves et orphelins des martyrs.