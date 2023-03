Tchad : annonce de la construction d’un hôpital de traumatologie à N’Djamena

A travers le projet, santé Italie – Tchad un hôpital de traumatologie sera construit à N’Djamena. L’annonce a été faite ce 09 mars 2023, par les parties tchadienne et italienne.

Les ministres tchadiens de l’Enseignement supérieur, Tom Erdimi et celui de la Santé publique, Dr Abdoulmadjid Abderahim, ont, en collaboration avec le directeur du Bureau de Niamey de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement Fabio Minniti, lancé ce jour, le projet santé Italie – Tchad » Formation et Innovation Technologique ». Il s’agit d’une initiative visant à concrétiser de la couverture santé universelle au Tchad.

C’est dans ce cadre que le ministre de la Santé publique, Dr Abdoulmadjid Abderahim, a annoncé la construction à l’avenir d’un hôpital de traumatologie à N’Djamena avec à l’issue de cette coopération avec les Italiens.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de l’Innovation, Tom Erdimi se réjoui de l’arrivée d’une spécialité comme la gastroentérologie et le renforcement des structures de formations existantes, notamment la chirurgie et la cardiologie. « Le défi d’arriver à moyen terme à un nombre raisonnable de spécialistes pour satisfaire les besoins du pays et de diminuer les coûts exorbitants des évacuations sanitaires nous a fait comprendre que nous avons besoin de plusieurs partenaires », poursuit-il.