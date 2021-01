Tchad : Amina Priscille Longoh vient en appui aux femmes et aux orphelins

Les jeunes de l’orphelinat Bakane Al-Salam et des femmes ont reçus ce lundi 25 janvier 2021, des outils de travail. C’est une offre de la ministre de la Femme et de la protection de la petite enfance

Le matériel est composé des matelas, moustiquaires imprégnés et couvertures. « A cette jeunesse pleine de vie, de rêve et d’espoir, sachez que c’est toujours pour moi un plaisir d’être des vôtres », a déclaré Amina Priscille Longoh, ministre e charge des femmes et de la protection de la petite enfance. Elle s’est réjouie des activités que mène l’orphelinat Bakane Al-Bakane pour protéger et encadrer ces jeunes orphelins. Elle invite à la scolarisation des filles et à la lutte contre le mariage précoce.

Des matériels de travail ont aussi été remis aux femmes qui ont suivi en culture maraîchère. Notamment des groupes électrogènes et des arrosoirs.

Amina Priscille Longoh galvinise les femmes : « l’’investissement dans l’autonomisation économique des femmes est la voie la plus sûre vers l’égalité des sexes, l’éradication de la pauvreté et une croissance économique inclusive. Les femmes apportent une contribution énorme à l’économie, que ce soit au sein des entreprises, dans les exploitations agricoles, comme entrepreneuses ou employées, ou par leur travail non rémunéré à la maison, où elles s’occupent de leurs familles. »

Ces dames ont également reçu leurs attestations à l’issue de cette cérémonie