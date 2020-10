Tchad : Amina Priscille Longoh rend hommage à la femme rurale

La ministre de la Femme et de la protection de la petite enfance, Amina Priscille Longoh fait savoir que malgré les multiples défis auxquelles elles sont confrontées, les femmes rurales tiennent le coup

Le monde célèbre ce 15 octobre, la Journée Mondiale de la Femme Rurale. Elle est placée sous le thème : « la contribution de la femme rurale dans la lutte contre la pauvreté et l’impact socio-économique de la Covid-19 ». Pour la circonstance, la ministre de la femme et de la protection de la petite enfance a adressé un message de reconnaissance à l’endroit de la femme rurale.

Dans sa déclaration, Amina Priscille Longoh reconnait que : « la femme rurale contribue de manière déterminante à l’économie nationale », et joue un rôle non négligeable dans le développement du pays. Ce, malgré qu’elles ont un faible accès aux services essentiels, intrants, outils de travail, eau, énergie, propriété foncière, information, formation, éducation et crédits agricoles entre autres. Malgré ces contraintes, elles parviennent à approvisionner le pays en denrées alimentaires grâce à l’agriculture.

La ministre de la femme fait savoir que : « l’objectif de cette journée est d’attirer l’attention des dirigeants et des acteurs de développement sur la nécessité et l’attention particulière à accorder au monde rural en général et aux femmes et filles rurales en particulier en vue d’accompagner leur autonomisation ». Cette journée est un hommage méritée aux efforts de ces femmes, poursuit la ministre.

Le village désignée pour la célébration de cette édition « Koubeyou », situé dans le département de Kimiti, province du Sila.