Tchad : Amina Priscille Longoh exhorte les femmes à participer à la vie publique et politique

Plusieurs leaders d’organisations féminines en Afrique ont partagé leurs expériences sur la question liée à la participation de la Femme dans le processus de transition au Tchad ce 31 août 2021

A l’issue d’une conférence virtuelle avec en toile de fond « « perspectives comparatives » initiée par la ministre tchadienne, de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfance Mme Amina Priscille Longoh, les leaders des organisations féminines du Tchad et d’Afrique ont débattu de la participation des femmes à la vie publique dans le contexte de la transition politique. C’est l’initiative du Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfance en collaboration avec ONU Femme et PNUD.

L’ancienne présidente de transition de la République de la Centrafrique, Catherine samba Panza les membres du Conseil National de transition du Mali et des panelistes du Burkina Faso ont pris part à ces travaux. Pour la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfance Mme Amina Priscille Longoh, les femmes doivent être impliquées dans la vie publique et politique durant la transition. Ces travaux visent à inciter les femmes à participer au prochain dialogue national inclusif et au processus électoral. En qualité de candidates, électrices, déléguées de partis politiques, agents électoraux et ou observatrices.

Le représentant résident du PNUD a salué les efforts du Tchad pour la mise en œuvre de la loi portant sur la parité.il s’est réjoui ensuite de la tenue de cette conférence virtuelle avant de remercier le Ministère de la femme qui est là pour améliorer la condition de la femme tchadienne. Il réitère son engagement au côté du gouvernement tchadien pour l’atteinte des objectifs du développent durable et à accompagner tous les processus de la transition actuelle.

La ministre de la femme de la famille et de la protection de l’enfance souligne que le Tchad a consenti des efforts importants depuis plus de dix ans à promouvoir et faire respecter les droits des femmes ainsi qu’au renforcement de leur participation au processus de décision dans les instances de prise de décision même si cela reste encore faible .Amina Priscille Longoh de poursuivre que cette conférence virtuelle, la première du genre permet aux participants d’engager des discussions constructives autour de la participation accrue des femmes comme, participantes au dialogue, candidates, électrices, déléguées de partis politiques, agents électoraux et ou observatrices.