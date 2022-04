Tchad : altercation entre médecin et patients aux urgences de l’hôpital de Sarh

Le service des urgences de l’hôpital provincial de Sarh a été soumis à des violences verbales entre un médecin et des patients. Les faits se déroulent dans la nuit du lundi 11 avril 2022.

Plus de peur que de mal, le pire a été évité grâce à l’intervention des agents de sécurité du centre hospitalier. En effet, dans la nuit du 11 avril, plusieurs victimes d’accident de la circulation ont été acheminées à l’hôpital provincial de Sarh. Mais ces dernières n’ont pas été prises en charge à temps car le seul médecin présent s’occupait de d’autres cas. Les gardes malades estiment que le spécialiste de santé accorde plus de privilège à certains patients. «Il privilégie certains patients au détriment des autres c’est comme si certaines vies sont plus importantes que les nôtres », a lâché un patient.

Très remonté, l’un des patients est entré de force dans la salle de soin, ou le médecin s’y trouvait. Lequel état a suscité la colère du médecin. Il a demandé aux agents de sécurité de rétablir l’ordre, sans quoi, il retire la blouse et dépose le tensiomètre. C’est alors que tous les patients en attente ont été poussés hors des urgences.