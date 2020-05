Tchad : Ahmat Souleymane met fin à la polémique autour de la prise en charge des malades

Le directeur de l’hôpital de Farcha, Ahmat Souleymane apporte des éclaircissements face aux rumeurs en rapport à la prise en charge des malades Coronavirus dans son hôpital.

Le 4 février 2020, l’hôpital de Farcha situé à N’Djaména a été désigné par le gouvernement pour prendre en charge les malades de la Covid-19. Le 19 mars, il a accueilli son premier patient, un homme de nationalité marocaine confirmé positif au virus. Avec l’éclatement du nombre d’infectés, il est née une polémique selon laquelle tous les patients dudit établissement sanitaire seraient logés dans le même service. Le directeur de l’hôpital a mis fin à la discussion.

Selon Ahmat Souleyman, l’établissement hospitalier compte 134 lits repartis en service. 19 lits ont été affrétés au service de réanimation en charge des cas compliqués de coronavirus. Les personnes nouvellement testées n’y sont pas admises dans ce service. Ainsi contrairement à ce que pense la population, les personnes confirmées positives et celles testés ne sont pas admises dans la même pièce.

Les personnes suspectes et asymptomatiques en provenance des autres structures sanitaires sont accueillies et prélevés par les médecins. C’est seulement après confirmation de la contamination au covid-19 qu’ils sont pris en charge. La prise en charge alimentaire et médicale est gratuite.

Il est à noter que c’est après contrôle et confirmation des médecins que les patients sont autorisés à quitter l’hôpital. Il leur ait recommandé de continuer à porter le masque pour une période de deux semaines. Par ailleurs, il est demandé aux membres de la famille de bien accueillir et ne pas fustiger ces derniers.