Tchad : Ahmat Mahamat Bachir prend fonction

Le nouveau ministre de l’élevage et des productions animales, Ahmat Mahamat Bachir a pris fonction ce lundi 20 mai à l’issue de la passation de service avec son prédécesseur Gayang Souaré

La cérémonie de passation de service a été dirigée par la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mahamat Nour. Il a rappelé au nouvel entrant que l’élevage constitue la deuxième mamelle de l’économie tchadienne. Elle a invité Ahmat Mahamat Bachir à porter un regard particulier sur les ressources humaines, moteur du développement.

Les deux défis majeurs qui attendent le ministre entra l’élevage et des productions animales sont l’aboutissement de la restructuration du fonds national d’élevage et le processus de financement du projet chaine de valeur viande et lait, financé par la Banque africaine de développement. Il invite ses nouveaux collaborateurs à faire preuve d’une franche collaboration.