Tchad : agression d’un journaliste de la télévision nationale à son domicile

Le journaliste de la télévision nationale, Adoum Abdelkader a été attaqué chez lui le 6 mars 2022, par trois hommes armés. Il a reçu une balle à la jambe et un coup des frappes sur la tête.

Le présentateur du journal télévisé à l’ONAMA, Adoum Abdelkader a passé un sale temps dimanche. Le journaliste a été attaqué à son domicile, à Moursal, 7ème arrondissement de la ville de N’Djamena par trois hommes. D’après des informations qui nous sont parvenues, le spécialiste de l’information a reçu une balle sur la jambe et un coup de bâton sur la tête.

Par un post, sur sa page Facebook, le ministre de la Communication, Abderamane Koulamallah a condamné l’agression. Pour lui, c’est un acte lâche et incompréhensible. « Une plainte sera déposé pour retrouver les auteurs de cet acte lâche car ces individus ont été accueilli dans le salon du journaliste comme le veut nos traditions et ensuite ont tenté de le tuer », a-t-il ajouté. Quelques heures plus tard, le post a été supprimé. « J’ai décidé de supprimer ma publication sur l’agression du journaliste de Tele Tchad ! J’ai pris cette décision après ma visite au blessé à l’instant. Je préfère laisser l’enquête qui est en cours déterminer les circonstances exactes de cette affaire », justifie le porte-parole-du gouvernement. µ

La victime, Adoum Abdelkader ignore les motifs qui ont motivé les agresseurs à s’introduire chez lui pour poser ce type d’acte.