Tchad : affrontement entre l’armée tchadienne et deux mouvements rebelles

Le 31 mai 2023, un accrochage a opposé l’armée tchadienne aux rebelles du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République (CCMSR) et du Front de la nation pour la démocratie et la justice.

Le porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh a produit un communiqué le 1er juin 2023, pour faire le point de l’affrontement entre l’armée et les rebelles du CCMSR et du FNDJT dans l’Extrême Nord du pays. D’après la version du ministre de la Communication, c’est dans le cadre de sa mission régalienne de contrôle et de surveillance du territoire dans la zone d’opération de Kouri Bougoudi dans le Tibesti, que les fordes de sécurité ont intercepté une colonne de véhicules armés du CCMSR et FNDJT, tentant de faire une incursion dans le territoire national.

Or le coordinateur adjoint des rebelles du FNDJT, Youssouf Tolli explique qu’au départ des hostilités, c’est l’armée qui a ouvert le feu en lançant une attaque contre une de ses bases avancées à Dozo.

Si les mouvements rebelles impliqués ne présentent aucun bilan, le porte-parole du gouvernement signale des dégâts humains et matériels dont un tué. « Au cours de cette attaque, quatre (4) assaillants ont été blessés, un (1) tué et seize (16) autres ont été faits prisonniers. Aucune perte n’est à déplorer du côté des Forces de Défense et de sécurité ».

Ainsi que la récupération et la destruction des véhicules et des matériels de guerre appartenant aux deux groupes armés.