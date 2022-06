Tchad : accord de paix signé entre deux cantons en conflit dans la Tandjilé

A l’initiative des autorités administratives, un accord de paix a été signé entre deux cantons en conflit dans la province de la Tandjilé. Leur dernière confrontation a fait un mort, 27 blessés.

Le 31 mai dernier, Journal du Tchad alertait sur une dispute entre agriculteurs et éleveurs des cantons Bayaka et Mangsé. Les échanges opposants, les habitants de ces deux circonscriptions ont débouché sur un conflit sanglant. Au moins 1 mort et 27 blessés ont été enregistrés.

Cette nouvelle confrontation était en effet rebondissement d’un vieux problème. Les autorités judiciaires avaient d’ailleurs interdits l’exploitation du terrain querellé. Le préfet de de la Tandjilé Ouest, Doud Souleymane rappelle d’ailleurs que : « cette affaire date de très longtemps ». L’affaire est en instance en justice.

D’où l’interrogation du gouverneur de la Tandjilé. « Comment faire pour réconcilier ces deux communautés qui vivaient depuis longtemps en parfaite harmonie, et qui se regardent aujourd’hui en chiens de faïence ? », s’interroge, Doudlengar Miayo.

Le chef de canton Bayaka, Webegue Pircolossou Nathaniel, fait savoir qu’ils ont riposté, car, leurs frères de du canton voisin Mangsé, continuent à travailler sur le terrain litigieux malgré l’interdiction de la Cour suprême.

A ce sujet, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kelo, Hissein Arabi, demande que les responsabilités soient partagées entre les deux chefs de cantons.

« Sauf l’Etat a la responsabilité de sa gestion », tranche le gouverneur de la province de la Tandjilé. Doudlengar Miayo réitère l’interdiction d’exploiter le terrain querellé.

A l’issue des différentes interventions, les deux chefs de cantons ont signé un accord de paix et de réconciliation.

Tchad : affrontement sanglant entre agriculteurs dans la Tandjilé