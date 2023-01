Tchad : accident mortel Oum Hajer-Abéché, la réaction du ministère des Transports

La ministre des Transports terrestres et de la Sécurité routière, Fatima Goukouni Weddeye a fait ce 27 janvier 2023, une communication relative à l’accident sur l’axe d’Oum Hajer-Abéché.

Le drame s’est produit dans la nuit du 26 au 27 janvier 2023, à environ 35 kilomètres de la ville d’Oum-Hadjer. Le bilan provisoire fait état de 20 morts et 7 blessés dont 2 dans un état critique. « En cette circonstance très douloureuse, le ministère s’incline devant la mémoire des disparus, présente ses condoléances les plus attristées à toutes les familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. »

En effet, le bus de l’agence ABOU ISLAM ayant à son bord 31 personnes, a quitté N’Djamena le jeudi 26 janvier 2023 à destination d’Abéché. Aux environs de 23h30, une collision est survenue entre ledit bus et un gros porteur en partance pour N’Djamena, tombé en panne et stationné sur la chaussée.



« Selon les premiers éléments de l’enquête, l’accident a été causé par le non-respect des règles de sécurité routière en cas de panne de véhicule sur la route, l’excès de vitesse, la surcharge du gros porteur, la fatigue et l’imprudence du chauffeur. » La ministre déplore cette négligence et invite les usagers de la route et les conducteurs en première ligne, à plus de responsabilité, de vigilance, de prudence sur la route et au respect des textes en vigueur.

Elle promet que des mesures fortes seront prises à l’encontre des contrevenants.

