Suite à l’accident de la circulation qui a causé la mort de plus de 30 personnes et 54 blessés, sur l’axe Manqalmi – Umm Hajar, la Convention tchadienne pour la défense des droits de l’homme dénonce une défaillance de la sécurité routière.

L’accord tchadien pour la défense des droits de l’homme exprime sa profonde tristesse face à l’accident mortel de la circulation survenu dans la nuit du 27 au 28 février sur la route (route) de Manqalmi – Umm Hajar.

En effet, dans la nuit du 27 au 28, deux bus appartenant à l’agence d’Abu Hamama sont entrés en collision entre mon transporteur – Umm Hajar. L’accident mortel a tué plus de 33 personnes, dont un chauffeur et un assistant de deux bus, et plus de 54 autres blessés.

La Convention tchadienne pour la défense des droits de l’homme (CTDDH) regrette la grande perte de nombreux citoyens par l’incident dont le camarade Dr Abdul Hamid Ahmed Othman, membre actif et conseiller de la cellule CTDDH dans le 10ème cercle (Goudji).

L'accord tchadien des droits de l'homme considère que cet accident aurait pu être évité si toutes les mesures de sécurité routière avaient été prises par les autorités compétentes, ajoutant à cela le mauvais état de la route et l'épuisement des conducteurs qui n'ont pas

Le défenseur tchadien des droits humains présente ses plus sincères condoléances à toutes les familles endeuillées, y compris la famille du militant Dr Abdul Hamid Ahmed Othman. Dieu couvre leurs âmes de Sa miséricorde.