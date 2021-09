Tchad : Abéché se dote de son tout premier rond-point

Le tout premier rond-point d’Abéché, dans la province du Ouaddaï est baptisé « Rond-point du lycée national Franco-arabe ». Il a été inauguré le vendredi 17 septembre 2021.

De passage dans la province du Ouaddaï, le ministre de l’Hydraulique a inauguré le « Rond-point du lycée national Franco-arabe ». C’est le tout premier dans la ville d’Abéché. Ce rond-point est situé dans le deuxième arrondissement. C’est une initiative des autorités communales de la ville. Cette place est symbolisée par une ardoise de l’école coranique.

Le président du comité d’organisation Mahamat Adam note que : « ce rond-point permettra de réduire les accidents de circulation car les usagers roulent à tombeau ouvert ».

La construction du premier rond-point d’Abéché a coûté 7.503.000 Fcfa, fonds propre de la mairie. L’aménagement de la chaussée a coûté 10.158.500 Fcfa. Et 1.3 million de Fcfa pour prestation de l’architecte. Le maire fait savoir que « la matérialisation de cet ouvrage a suscité beaucoup de polémiques et spéculations non utiles ». Pour Mahamat Saleh Ahmad Adam, ce ‘’monument’’ contribue à l’embellissement de la ville, à son histoire, à sa singularité et à sa sécurité routière.