Tchad : Abdoulaye Sabre Fadoul rencontre la commission d’inspection des établissements privés de formations sanitaires

Le ministre de la Santé publique et de la solidarité nationale Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a rencontré ce 05 octobre, les membres, représentants le ministère de la santé au sein de la commission conjointe d’inspection des établissements privés de formations sanitaires.

Cette commission conjointe ministère de la santé publique et de la solidarité nationale et ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a été mise sur pied depuis janvier 2020. Pour s’enquérir des activités de cette commission et réactualiser les textes de base afin de lui donner un nouveau souffle que le ministre a initié cette rencontre.

L’objectif de la commission est d’assurer le suivi et l’application de la règlementation relative aux conditions de création et de fonctionnement des établissements privés de formations sanitaires.

Les activités de cette commission ont été mises en veilleuses en mars suite à l’apparition de la covid19.

Le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a demandé aux membres de la commission de vérifier les textes de l’école nationale des agents socio sanitaires et aussi les principes qui régissent les établissements privés. Il a instruit la Direction des ressources humaines et de la formation d’organiser une rencontre avec les membres de la commission pour la reprise effective des activités de cet organe qui a un rôle primordial a joué dans le secteur de la santé et de l’enseignement supérieur.

Source: ministère de la Santé