Tchad : Abdoulaye Sabre Fadoul rappelle au respect des horaires de travail

Le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale, Abdoulaye Sabre Fadoul a tenu une réunion de concertation avec les directeurs généraux de son département ce 7 septembre

La rencontre du membre du gouvernement et ses collaborateurs fait suite au non-respect des horaires de travail dans son ministère et dans les entités sous-tutelle. Abdoulaye Sabre Fadoul a fait savoir aux différents directeurs qu’il a constaté, lors de ses visites inopinés, le non-respect des horaires de travail et le retard dans le traitement des dossiers. La grande partie des agents ne viennent pas au travail à l’heure, a indiqué le ministre.

Pour mettre fin à ces pratiques, il a instruit à la direction générale l’organisation quotidienne, dès 8heures des réunions du personnel avec tous les directeurs généraux et techniques.

Quant au traitement des dossiers et leur orientation, le ministre en charge de la santé a décidé de mettre en place un tableau de bord pour le suivi de tous les dossiers. Il recommande aux directeurs généraux de veiller à l’application desdites mesures. Le travail doit se faire dans un esprit de collaboration et de dévouement pour plus de rendement, précise Abdoulaye Sabre Fadoul.

