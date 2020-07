Tchad : Abdoulaye Sabre Fadoul instruit les agents de santé récemment intégrés à rejoindre leurs postes d’affectation d’urgence

L’injonction a été donnée le 29 juillet à travers la note circulaire n° 22, signée du ministre de la Santé publique et de la solidarité nationale, Abdoulaye Sabre Fadoul

A travers une note circulaire, signé par le ministre de la santé publique, et publié le 29 juillet 2020, Abdoulaye Sabre Fadoul indique : « Il m’a été donné de constater qu’un grand nombre d’agents nouvellement intégrés et affectés dans les provinces n’ont pas rejoint leurs lieux de service. D’autres ne sont plus retournés à leurs postes après l’obtention de leurs notes de prise de service et de présence effective ». Il met en garde les réfractaires et appelle au respect des textes en vigueur. « Par conséquent, il est urgemment demandé à tous ces agents de regagner impérativement leurs postes d’affectation respectifs, sous peine de sanction, conformément aux textes en vigueur ».

Les responsables de la santé en fonction dans les provinces sont invités à rendre compte à la haute hiérarchie dans un délai précis : « Par ailleurs les délégués sanitaires provinciaux sont tenus de faire la situation du personnel et de transmettre au niveau central avant le vendredi, 7 août 2020 », ordonne le ministre de la santé. Il précise qu’il : « attache du prix à l’exécution stricte de la présente note circulaire » qui ne doit souffrir d’aucune ambiguïté.